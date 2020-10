FC Nantes - Mercato : Gilles Favard apporte un éclairage sur le dossier Frédéric Guilbert

Dans un entretien accordé à We Are Malherbe, Frédéric Guilbert a fait une annonce surprenante. Selon les dires du latéral droit, il était proche de rejoindre le FC Nantes durant ce mercato estival. Le joueur d'Aston Villa, sous contrat jusqu'en 2023, a même discuté avec Christian Gourcuff de la possibilité de rallier les Canaris. "Ça a failli se faire, il y a Michel Audrain que j'ai connu à Caen qui m’a contacté, j’ai eu le coach Gourcuff au téléphone, il voulait m’avoir et tout mais après j’ai pas eu de nouvelles de la présidence du club. Ca aurait été un prêt."

Pour Favard, Guilbert n'est pas passé par la bonne personne

En réponse à cette nouvelle, Gilles Favard, consultant l'Équipe et proche de Waldemar Kita, a expliqué les raisons pour lesquelles Guilbert n'avait aucune chance de poser ses valises dans l'Erdre. "A Nantes quand tu n'as pas la bonne personne c'est compliqué." Depuis plusieurs mercatos, ce sont des agents de joueurs qui proposent des joueurs directement à la direction qui effectue son choix. Une méthode qui cause le courroux des supporters du FC Nantes, et a mis fin à la piste Guilbert.