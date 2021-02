FC Nantes - Mercato : Gilles Favard fait une confidence, les supporters enragent !

Ras-le-bol... Embourbés dans une nouvelle saison galère, et à la lutte pour le maintien en Ligue 1, les supporters du FC Nantes ont manifesté leur mécontentement ces dernières semaines. Ils ont réclamé la vente du club et le départ de Waldemar Kita et de ses acolytes (Pascal Praud, Mogi Bayat). Influent sur le mercato des Jaune et Vert, Gilles Favard n'échappe bien évidemment pas à la critique.

Après la fermeture du mercato hivernal, plusieurs amoureux du FCN ont pris à partie, sur Twitter, Gilles Favard. Excédé par les insinuations et les reproches, le consultant de la Chaîne l'Équipe s'est défendu de participer aux décisions du board des Canaris : "Je conseille personne."

Une réponse qui a causé le courroux des Nantais. Certains ont utilisé le GIF de Pinocchio pour montrer leur étonnement quant à cette nouvelle. Débarqué sur le banc en remplacement de Christian Gourcuff, Raymond Domenech devrait sa nomination à Gilles Favard. Ce mercredi soir (21 heures), dans le Chaudron, le FC Nantes (17e) jouera un match très important dans sa quête de maintien face à l'ASSE (16e).