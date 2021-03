FC Nantes - Mercato : Kolo Muani, un gros détail fait craindre un départ

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Dans une saison galère, il fait la fierté du FC Nantes, de ses formateurs et des supporters. Formé du côté de la Jonelière, Randal Kolo Muani est une des révélations en Ligue 1. Grand artisan de la victoire nantaise en terres parisiennes (buteur et passeur décisif), il a profité de la faible concurrence pour exposer au plus haut niveau.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec les pensionnaires de la Beaujoire, le natif de Bondy attire les prétendants. Il faut dire que ses statistiques parlent pour lui (4 buts et 5 passes décisives en 28 matches de Ligue 1) malgré la faiblesse de l'attaque des Canaris. Waldemar Kita souhaite prolonger sa pépite pour faire augmenter sa valeur marchande. Le joueur de 22 ans est estimé à 5 millions d'euros sur Transfermarkt.

Mais, un détail peut faire craindre à un départ cet été. Dans son édition du jour, l'Équipe révèle le Top 10 des salaires au FC Nantes et... Kolo Muani n'y figure pas ! Il émarge "seulement" à 13 000 euros bruts par mois. Forcément, plusieurs prétendants sont prêts à lui offrir beaucoup plus d'argent en plus d'un projet sportif cohérent. Son explosion au plus haut niveau a pris de court Kita, qui maintenant rame pour convaincre son joyau. Les négociations s'annoncent rudes...