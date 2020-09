LOSC - FC Nantes (2-0) : Gourcuff nomme les manques nantais et s’ouvre à de nouvelles recrues !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes s’est logiquement incliné face au LOSC en ouverture de la 5e journée de L1 (0-2). Christian Gourcuff garde néanmoins quelques regrets tant il semble penser que les Dogues n’étaient pas forcément supérieurs aux Canaris ce soir.

« On a des occasions aussi nettes qu’eux mais qu’on ne concrétise pas »

« On connaissait la qualité de leur percussion offensive, avec des joueurs capables de porter le danger très vite comme sur le penalty. On le savait, mais on n’a pas été ridicule, a-t-il témoigné au micro de la chaîne Téléfoot. On a essayé de jouer en deuxième avec plus de dynamisme. Auparavant, on avait été un peu timide. Je vois surtout qu’on a des occasions aussi nettes qu’eux mais qu’on ne concrétise pas. Il faut certainement faire plus pour gagner ces matches-là. On a été trop timide dans la maitrise et la remontée du ballon. Paradoxalement, on a eu de meilleures occasions en étant plus bas et on n’a pas été trop déstabilisés par leurs actions collectives, juste des actions individuelles.

« Si on trouve des joueurs qui nous apportent un plus, ce ne sera pas de refus »

Lancé sur le sujet des points à améliorer pour voir plus haut, le coach du FC Nantes n’a pas fermé la porte à de nouvelles recrues au mercato. « Il faut être beaucoup plus ambitieux dans le jeu, a-t-il ajouté. On était capable de le faire en deuxième mi-temps. Je pense que notre milieu de terrain a été supérieur à son homologue, mais il faut être plus déterminant dans les actions. Il faut faire preuve d’efficacité. Le mercato ? Je suis comme tous mes collègues et sais que beaucoup de choses peuvent se passer dans les dix prochains jours. Les possibilités sont liées à des aspects économiques, il faut être raisonnables, sérieux. Et puis on a un joueur comme Randal Kolo Muani qui est en train d’exposer ses qualités. Mais si on trouve des joueurs qui nous apportent un plus, ce ne sera pas de refus. »