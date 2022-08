LOSC, FC Nantes - Mercato : ses envies, sa prolongation... Blas dit tout !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Alors qu'il ne voulait pas jouer ce match, Ludovic Blas a finalement participé à la réception du TFC. Il a fait son entrée à la pause, alors que le FC Nantes était mené 1-0. Quarante-cinq minutes plus tard, les Canaris, portés par leur métronome, s'imposaient 3-1. Tout sauf une coïncidence. Après la partie, Blas est venu s'expliquer devant la presse et n'a pas fait preuve de langue de bois au moment d'évoquer son vrai-faux départ pour le LOSC.

"Je ne savais pas ce que j'allais faire, comment ça allait se finir. Je n'avais pas de nouvelles du président donc ça a été assez compliqué. J'ai joué les matches contre Lille et à Marseille par respect pour mes coéquipiers et ce club à qui je dois énormément. Mais à un moment donné, c'était trop compliqué pour moi. C'est pour ça que j'ai pris la décision de dire au coach que je ne me sentais pas de jouer aujourd'hui pour essayer d'avoir des réponses. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, tout est clair dans ma tête et je serai à Nantes cette saison. J'avais un bon de sortie dans un premier temps. Il s'est passé certaines choses avec le LOSC, il y a eu un accord entre les deux clubs. Cette situation était compliquée car c'est le président qui décide. Etre dans l'incompréhension comme ça, c'était trop pour moi. Ma prolongation ? Je n'ai pas envie qu'on dise que je reste parce qu'on me propose quelque chose. Je reste parce que j'en ai envie. Il me reste deux ans de contrat, je suis assez large. Peut-être que je prolongerai à l'avenir mais le plus important, c'est que je sois là, que je sois nantais."