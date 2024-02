Nantes Mercato : Marquinhos a trouvé un nouveau point de chute

Depuis le 17 décembre et une défaite à Brest (0-2), Marquinhos n'a plus foulé une pelouse d'élite. L'ailier brésilien de 20 ans, qui n'avait participé qu'à sept rencontres au total avec le FC Nantes, a vu son prêt casser. Il est retourné à Arsenal, où Mikel Arteta ne compte pas sur lui. Mais les Gunners viennent de trouver une solution puisqu'ils se sont mis d'accord avec Fluminense pour un nouveau prêt.

Pour Marquinhos, c'est doublement une bonne nouvelle. D'abord parce qu'il rejoint le champion d'Amérique du Sud en titre, ensuite parce qu'au pays, il sera au plus près des sélectionneurs, lui qui a participé aux qualifications pour les Jeux olympiques avec la Seleçao Espoirs. Reste à Marquinhos à trouver un niveau de jeu qui n'avait pas convaincu Pierre Aristouy à Nantes...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨🇧🇷 Fluminense have agreed on loan deal to sign Marquinhos from Arsenal. Verbal pact in place to be completed in the coming days.



Marquinhos has already accepted, just waiting on final formal steps.



Deal to include buy option clause from #AFC, as @geglobo called. pic.twitter.com/OEvBoGfLeP