OGC Nice, FC Nantes - Mercato : Laborde en remet une couche sur Delort

Présent ce mercredi en conférence de presse en marge du match contre l'AC Ajaccio, l'attaquant de l'OGC Nice, Gaëtan Laborde, n'avait pas caché qu'il était attristé par le départ d'Andy Delort au FC Nantes cet hiver.

"On aurait aimé plus jouer ensemble"

Il n'y a pas qu'en conférence de presse que l'ancien Montpelliérain a regretté le départ de son ami de longue date. En effet, il en a remis une couche dans un entretien accordé au journal L'Équipe, qui a été publié ce vendredi. "Sur la première moitié de saison, on attendait beaucoup de votre association avec Delort. On l'aura peu vue. C'est un regret ? Oui et non. C'est un regret parce qu'on aurait aimé plus jouer ensemble. On a tout fait pour. Mais il y avait un coach (Lucien Favre) qui avait des idées différentes et on devait le respecter."

Fabien Chorlet

Rédacteur