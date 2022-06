OM, FC Nantes : Mercato : Kita se dévoile sur le dossier Milik !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

L’information en avait surpris plus d’un. Arkadiusz Milik, qui n’a jamais caché sa volonté de rester du côté de l’OM, aurait été sur les tablettes du FC Nantes. Grâce au franc-parler du président nantais Waldemar Kita, on en a maintenant le cœur net : les canaris s’intéressent bel et bien à l’international polonais.

« Non, ce n’était absolument pas un coup de com’ ! C’est un buteur, un très bon joueur et à ce titre, il nous intéresse. Mais avant toute chose, nous devons parler avec le club. C’est une idée, je ne sais pas d’ailleurs comment elle est sortie », a confié le président du FC Nantes dans un entretien accordé au Quotidien du Sport.

🗞 Le président Nantais Waldemar Kita confirme son intérêt pour Arek Milik 🇵🇱. Il devrait engager des discussions avec l'OM, pour le moment aucune avancée sur le dossier. #TeamOM | #MercatOM



La destination n’avait pas l’air d’emballer l’ancien napolitain, reste à savoir si en cas d’offre intéressante Longoria pourra convaincre son buteur de partir. Le FC Nantes qui a perdu Randall Kolo Muani, a à coeur de trouver un nouveau numéro 9 providentiel.

