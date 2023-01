OM, FC Nantes, Stade Rennais, RC Lens – Mercato : Delort aurait dit oui aux Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Si on pensait que le limogeage de Lucien Favre pourrait ouvrir la voie à un changement de cap d'Andy Delort à l'OGC Nice, il n'en est rien ! En effet, selon le journaliste turc Gokmen Ozcan, l'attaquant de 31 ans souhaite toujours quitter la Côte d'Azur cet hiver en désaccord profond avec sa direction au Gym... Et il aurait même choisi son futur club !

Delort aurait dit non à Besiktas

Courtisé par Besiktas, évoqué dans le Golfe, en Italie, en Espagne, à l'OM, au Stade Rennais ou encore au RC Lens, Andy Delort aurait bel et bien choisi le FC Nantes... à qui il a été proposé il y a quelques jours !

Reste néanmoins le plus compliqué sur ce dossier : trouver un terrain d'entente entre Waldemar Kita et la direction d'Ineos pour finaliser l'accord tripartite. Le dossier va sans doute s'accélérer dans les prochaines heures. Pour rappel, l'OGC Nice a déboursé 10 M€ à l'été 2021 pour attirer Delort et lui offrir un salaire supérieur à 200 000€ par mois. Des chiffres peu habituels chez les Canaris ...