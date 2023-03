PSG, FC Nantes - Mercato : Kolo Muani vend la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Convoqué par Didier Deschamps trois mois après une finale de Coupe du Monde réussie, Randal Kolo Muani (24 ans) ne boude pas son plaisir de revenir en équipe de France. « J’attendais ce moment avec impatience, c’est toujours un plaisir. Comme si c’était la première fois. Je suis toujours très fier de porter ce maillot, de représenter mon pays. J’avais hâte de revenir après la Coupe du monde et de passer à autre chose, a-t-il déclaré à L’Équipe. Je ne reviens pas avec le même statut. Mais, après, c’est la même chose, on est toujours les mêmes. On doit toujours essayer de prouver et de se dépasser chaque jour. »

Conscient d’avoir franchi un cap au Qatar, l’ancien attaquant du FC Nantes voit la différence de traitement de ses adversaires avant le Mondial. « Je sais d’où je viens. Je connais mon parcours. Pour moi, c’était un rêve d’être en équipe de France, d’être footballeur professionnel. J’ai tout donné pour arriver là. Avant d’entrer sur le terrain, je pense à tout ça. Puis je donne tout ensuite, poursuit-il. Il y a tellement de gens qui veulent être à ma place, je ne peux pas ne pas être à 100%. Maintenant, les défenseurs défendent à trois ou quatre sur moi. Ils ne veulent pas que je touche le ballon. Dès que je le touche, on me tamponne. Je l’ai vu directement en revenant. Les adversaires me disent aussi qu’ils font des vidéos sur moi. »

Lancé au sujet de son avenir au mercato estival, celui qui est courtisé par le PSG, le Bayern Munich ou Manchester United avoue qu’il rêve d’aller encore plus haut que l’Eintracht Francfort. « On en parle énormément déjà, mais j’essaye d’être focalisé sur mon club. On continue nos performances et on verra cet été. Après, j’ai toujours rêvé de jouer dans de grands clubs, conclut-il. Je pensais que j’allais avoir besoin d’un temps d’adaptation, une année peut-être. Mais tout a explosé. Dans tous les cas, je suis prêt à toutes les épreuves. Prêt à tout casser. »