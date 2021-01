FC Nantes - Mercato : Randal Kolo Muani fait un appel du pied énorme à Waldemar Kita pour son avenir

Il est la dernière pépite venue de la Jonelière. Dans un parcours décevant à mi-saison, Randal Kolo Muani représente une éclaircie dans le ciel du FC Nantes. À 22 ans, le buteur a attiré les intérêts, notamment de la Bundesliga, grâce à ses performances abouties sous la tunique des Canaris. Si bien que des supporters s'inquiètent d'un futur départ de l'intéressé, sous contrat jusqu'en 2022.

Au micro de France 3, Kolo Muani a tranché. Il veut prolonger son aventure dans l'Erdre : "Un départ en Allemagne ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Pour le moment, il y a des négociations avec le club pour ma prolongation mais il n’y a rien de décidé. Prolonger ? C’est en cours, j’aimerais bien. C’est le club qui m’a donné ma chance et qui m’a tout donné, je me sens donc redevable."

Apprécié par Raymond Domenech, le buteur fait l'unanimité du côté de la Beaujoire : "Je pense que pour lui, stratégiquement, c’est mieux de partir à un moment où l’on est en haut de l’affiche, a confié le coach du FCN à Téléfoot. Le jour où il partira, ce sera pour être titulaire, et pour ça, il doit s’affirmer ici, marquer des buts et qu’il soit reconnu comme un attaquant de très haut niveau. Et le meilleur tremplin, il est là, ça ne veut pas dire qu’à un moment ou à un autre il ne pourra pas faire autre chose, mais il ne faut pas griller les étapes pour ne pas se griller." Désormais, Waldemar Kita a le dossier en main... Pour tenter se rabibocher un peu avec les supporters des Canaris, il aurait intérêt à mener à bien la prolongation de Kolo Muani.