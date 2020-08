ASSE : Mercato, projet de jeu, objectifs… les vérités de Claude Puel

true

Claude Puel a livré quelques vérités dans France Football sur une saison qui s’annonce compliquée à l’ASSE. Malgré tout, le coach des Verts se veut optimiste. Extraits.

Un projet de jeu à l’ASSE tourné vers la qualité

« En termes de jeu, l’idée, c’est d’avoir une équipe la plus complète possible. Capable à la fois de jouer haut ou bas, d’aller presser ou de récupérer en bloc, de faire des attaques rapides ou bien de construire le jeu et avoir la possession. En fait, c’est de pouvoir répondre à toutes les situations en essayant de mettre à chaque fois un maximum de qualité. Car ce que je recherche toujours en priorité chez un joueur, c’est la technique et l’intelligence de jeu. »

Prendre exemple sur l’ancien LOSC au Mercato

« Avec cette équipe-là et ces jeunes, il faudra simplement faire preuve de patience. À Lille, à l’époque, on avait le plus petit budget de L1. On a commencé par lutter pour le maintien et deux ans plus tard, on se qualifie pour la Ligue des champions. Quand je suis arrivé à Nice en 2012, le club était interdit de recrutement et venait de se sauver trois années de suite à la dernière journée : à la fin de saison, on était en Ligue Europa. »

Des objectifs à affiner après le Mercato

« J’ai dit à mes présidents que je ne fixe pas d’objectifs en termes de résultats. En fixer comment, d’abord ? Je ne sais même pas quel sera le groupe définitif, une fois le mercato terminé le 5 octobre… Car voilà encore un truc dingue qui complique le management des clubs et des effectifs. Jusqu’à la sixième journée, on va continuer à préparer et disputer des matches sans savoir si un joueur sera encore là le lendemain. Et je ne parle pas du calendrier ! »

Un renouveau pendant la préparation estivale

« L’état d’esprit du groupe pendant la préparation estivale m’a agréablement surpris et l’ambiance n’a plus rien à voir avec celle de la saison passée. Ça ne râle pas, ça ne rechigne pas, tout le monde tire dans le même sens. J’ai beaucoup aimé cette période. On a pu intégrer beaucoup de jeunes, donner du temps de jeu à plein de joueurs, mais aussi resserrer le groupe sur la fin, réussir des matches intéressants dans l’ensemble et franchir des paliers. »