ASSE, OL : le plus grand détracteur des Verts et allié d’Aulas détruit Rudi Garcia ! 

Pas franchement connu pour être le bon copain des supporters de l’ASSE vu l’adoration qu’il porte à l’OL, Benjamin Biolay s’est attaqué de front à Rudi Garcia.

Tout supporter de l’ASSE connaît Benjmain Biolay. Sans doute pas son répertoire, mais plutôt l’aversion qu’il porte au club forézien en raison de sa passion pour son ennemi intime, l’OL. Premier supporter des Gones, le chanteur ne rate jamais l’occasion de dire tout l’amour qu’il porte au club présidé par Jean-Michel Aulas.

Même en période où JMA est tancé suite à ses positions tranchées durant la crise sanitaire, il trouve grâce auprès de Biolay. « Le près’ est très courageux, il n’hésite pas à affirmer ses opinions, quitte à se mettre la terre entière à dos », a-t-il expliqué dans L’Équipe. L’artiste est en revanche moins emballé par la nomination de Rudi Garcia sur le banc de l’OL en octobre dernier.

« Pourquoi pas renommer le Groupama Stadium stade Robert-Herbin tant qu’on y est ?

« Je n’ai rien contre lui personnellement, mais enfin c’est le roi de la valise en C1, a-t-il poursuivi dans son style si caractéristique. Et puis il y a eu un tel antagonisme entre lui et les fans de l’OL quand il était à Marseille, que ça ne pourra jamais marcher. C’est comme un homme politique qui ferait une alliance contre nature… Pourquoi pas renommer le Groupama Stadium stade Robert-Herbin tant qu’on y est ? » Et Biolay de rappeler que le Sphinx a également connu l’OL après avoir eu le brillant succès qu’on lui connaît à l’ASSE.