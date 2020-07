ASSE, PSG – Mercato : Aouchiche chez les Verts, ce n’est pas demain la veille

true

Dans les plans de Claude Puel la saison prochaine, Adil Aouchiche fête ses 18 ans ce mercredi mais ne signera pas tout de suite à l’ASSE.

Tous les supporters de l’ASSE ont coché ce mercredi 15 juillet 2020 dans leur agenda. Et pour cause, on leur annonce depuis plusieurs semaines que le dossier Adil Aouchiche devrait se décanter aujourd’hui, jour de ses 18 ans. Sauf que cela ne devrait finalement pas être le cas.

Cette semaine ne serait pas décisive

Selon Sainté Inside, bien renseigné sur les coulisses du club ligérien, « il faudra encore attendre un peu. Le joueur ne signera pas cette semaine avec les verts. » Aucune autre information n’est apportée, si ce n’est que le terme de « patience » est mis en évidence pour faire comprendre que la signature du jeune milieu offensif du PSG n’est qu’une question de temps.