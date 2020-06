FC Barcelone – Mercato : offre monumentale repoussée pour le chouchou de Messi

true

Le FC Barcelone aurait refusé une offre de 100 M€ pour son prodige Ansu Fati, que Lionel Messi adore au point de lui avoir adjoint son frère comme conseiller.

Révélation de la saison au FC Barcelone, Ansu Fati ne manque pas de courtisans. Surtout que ceux-ci ont noté que ses chances de faire son trou en équipe première sont réduites, Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann et peut-être bientôt Lautaro Martinez voire Neymar étant devant dans la hiérarchie.

Selon Sport, les dirigeants blaugranas auraient reçu une offre de 100 M€ pour leur jeune ailier. L’idée pourrait être séduisante car le FCB pourrait inclure une clause de rachat dans le contrat de sa pépite, qui gagnerait en expérience pendant deux ou trois ans avant de revenir au bercail.

Sauf que Fati est l’un des chouchous de Messi. L’Argentin adore son audace et sa vitesse d’exécution. Il a d’ailleurs fait en sorte que l’un de ses frères se rapproche de lui afin de le conseiller dans sa carrière. Puisqu’il n’est pas question pour les dirigeants barcelonais de froisser Messi, un transfert de Fati n’est pas envisagée. Et tant pis si, avec ces 100 M€, le Barça aurait pu finaliser le transfert de Lautaro et songer à celui de Neymar…