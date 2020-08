FC Nantes, ASSE – Mercato : Gourcuff et Puel rayent un nom ronflant de leurs listes

N’en déplaise à l’ASSE et au FC Nantes, Nampalys Mendy va poursuivre son aventure à Leicester City, pour au moins deux saisons supplémentaires. Le milieu de terrain français (28 ans) a prolongé son contrat jusqu’en 2022 chez les Foxes, chez qui il est arrivé en 2016 en provenance de l’OGC Nice.

#lcfc can confirm that midfielder @Papy_Mendy has signed a contract extension to the end of the 2021/22 season 🦊📝

— Leicester City (@LCFC) August 24, 2020