Girondins, FC Nantes : Paulo Sousa a déjà les Canaris dans sa ligne de mire

Laurent Koscielny (34 ans), défenseur des Girondins de Bordeaux, en a dit un peu plus sur l’avenir de Paulo Sousa, qui devrait rester en Aquitaine la saison prochaine.

À quoi ressemblera l’avenir de Paulo Sousa ? Aux dernières nouvelles, l’entraîneur portugais sera toujours bel et bien sur le banc des Girondins de Bordeaux la saison prochaine. Malgré des tensions avec ses dirigeants et le récent départ d’Eduardo Macia, Sousa entend essayer de poursuivre sa mission.

Une tendance que confirme Laurent Koscielny, qui s’est confié sur la situation précaire de son entraîneur. « On ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. Il se comporte normalement, comme s’il partait pour une nouvelle saison ici. Et on se met au diapason pour être à 100% dans un mois contre Nantes, pour le début du championnat, a déclaré le joueur de 34 ans dans les colonnes de Sud Ouest. Il nous a simplement dit qu’il se posait des questions. »

Koscielny continue d’apprendre avec Sousa

L’ancien stoppeur d’Arsenal avoue qu’il continue d’apprendre sous la houlette du technicien lusitanien. « C’est un très bon coach avec une conception du jeu. On travaille énormément, notamment tactiquement, et j’ai appris de nouvelles choses », a conclu Koscielny. Raison de plus pour le pousser à rester en Aquitaine.