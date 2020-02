Girondins – OM (0-0) : Koscielny tire une satisfaction XXL devant les Marseillais

true

Paulo Sousa est sorti mitigé du choc entre les Girondins de Bordeaux et l’OM dimanche (0-0). L’entraîneur portugais pensait que son équipe pouvait espérer mieux mais il a admis être tombé sur un grand Steve Mandanda. Laurent Koscielny, lui, se satisfait du résultat nul.

« C’est un bon point pris, a-t-il expliqué après la rencontre. On se crée des occasions pour marquer mais sur la fin du match, on n’est pas à l’abri de se prendre une contre-attaque et de perdre ce match. Sur l’ensemble, le point est mérité pour les deux équipes. On sort avec beaucoup de certitudes dans notre jeu, dans ce qu’on a produit, ce qu’on a donné et les efforts qu’on a faits. Il faut poursuivre sur tous les matchs, ce qui est le plus dur dans le football. »

« La série continue, important pour les supporters »

L’ancien stoppeur d’Arsenal s’est aussi réjoui de voir les Girondins invaincus face à l’OM à domicile depuis 1977. « La série continue. C’était important pour les supporters et les Bordelais. Tant qu’ils sont contents, c’est le principal. Nous aussi, a-t-il poursuivi. Par rapport au match aller, on a progressé. (S’ils avaient fait comme à l’aller) On aurait voulu jouer un peu plus au ballon et on se serait fait contrer comme là-bas. Là, c’est un bon point, ça donne de la confiance à l’équipe. Les mecs sont contents de leur prestation. »