Juventus : Cristiano Ronaldo ne s’entretient pas seul

Confiné chez lui à Madère, Cristiano Ronaldo travaille son physique en famille, avec sa compagne Georgina.

Le monde entier tremble devant le coronavirus. Les dégâts établis par la pandémie touchent les populations au quotidien et n’ont pas fini de faire parler d’eux. Certaines zones géographiques sont encore partiellement épargnées par sa propagation. Pour l’instant, le Portugal en fait partie. Cristiano Ronaldo a ainsi eu la bonne idée de rentrer sur l’île de Madère avant le confinement instauré en Italie, l’un des pays les plus touchés par le coronavirus.

Séance jambes pour Cristiano Ronaldo et Georgina. 🏃‍♂️🏃‍♀️ 🎥 @Cristiano pic.twitter.com/3XRy8tOHAl — Actu Foot (@ActuFoot_) April 8, 2020



Chez lui, l’attaquant de la Juventus Turin bénéficie d’un cadre idyllique pour se maintenir en forme, en famille et proche de la nature. N’hésitant pas à faire partager son confinement, la star a posté une vidéo où on voird’abord sa femme Georgina, en jogging, monter une petite côte en courant. Puis c’est au tour de CR7 d’en faire de même, d’une foulée plus alerte.