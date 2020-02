LOSC : Rafael Leao ne garde pas un très bon souvenir de Galtier

true

L’arrivée de Zlatan Ibrahimovic (38 ans) aura-t-elle un effet positif sur l’AC Milan ? A quelques heures du derby milanais, il est encore trop tôt pour le dire…

Rafael Leao (20 ans) est néanmoins un des joueurs censés bénéficier de l’arrivée du Suédois après une saison jusque-là décevante (2 buts en 19 matches toutes compétitions confondues). L’ancien attaquant du LOSC (8 buts en 24 matches de L1) s’est confié sur son passage au sein du club nordiste la saison dernière… où il semble garde une certaine amertume contre Christophe Galtier.

Leao a gardé certains contacts au LOSC

« J’ai fait six bons mois avec des grands joueurs comme Loïc Rémy et José Fonte qui m’ont beaucoup aidé sur et hors du terrain. Les relations avec Christophe Galtier n’étaient pas toujours faciles, mais il me poussait tout le temps à faire mieux, a-t-il glissé dans L’Équipe. Et puis la Ligue 1 est plus simple, car il y a plus de place pour courir et dribbler tandis que ça défend très bien en Italie (…) Quand l’AC Milan vous veut, c’est difficile de dire non, surtout quand c’est Maldini qui vous appelle personnellement ! Je remercie et respecte énormément Lille car j’ai reçu beaucoup là-bas. Je continue de les suivre et je suis régulièrement en contact avec les Ikoné, Gabriel, Reinildo, etc. J’espère qu’ils vont réussir le même championnat que la saison passée. »