OM – Mercato : un chouchou de Villas-Boas relancé par le départ d’Abidal ?

Éric Abidal n’est plus le secrétaire technique du FC Barcelone. ce qui pourrait faire les affaires de l’OM pour attirer Caio Henrique (Atlético Madrid, 23 ans).

André Villas-Boas a sans doute suivi avec attention le remue-ménage qui a agité le FC Barcelone ces derniers jours. L’entraîneur portugais de l’OM a ainsi vu Ronald Koeman prendre la succession de Quique Setién sur le banc avant qu’Éric Abidal quitte le staff technique de son propre chef.

Ce dernier départ a tout d’une bonne affaire pour l’OM. Dans son édition du jour, L’Équipe explique que ce même Abidal avait déjà avancé sur l’arrivée de Rayan Aït-Nouri (19 ans)… dont l’agent Jorge Mendes est proche de l’ancien latéral gauche du Barça.

Aït-Nouri intéresse l’Atlético, quid de Caio Henrique ?

Le départ d’Abidal rebat les cartes de l’avenir du jeune défenseur angevin, qui serait désormais suivi par Wolverhampton mais aussi par l’Atlético Madrid « déjà intéressé par le passé et candidat crédible » pour Aït-Nouri. Si les Colchoneros venaient à recruter ce dernier, AS ne donne plus cher du futur de Caio Henrique (23 ans)… cible prioritaire de Villas-Boas à l’OM cet été. Selon le quotidien madrilène, Renan Lodi (22 ans) n’aurait quant à lui pas de souci à se faire à gauche.