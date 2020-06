Stade de Reims – Mercato : un top joueur est ciblé au milieu  

C’est aujourd’hui que le cas Hassane Kamara devrait connaitre son dénouement. Le latéral gauche du Stade de Reims doit signer en faveur de l’OGC Nice pour environ 4 millions d’euros. Aux dernières nouvelles, son remplaçant pourrait se nommer Thibault De Smet (Saint-Trond, D1 belge).

Le poste de latéral gauche n’est pas le seul qui devrait être rapidement renforcé au Stade de Reims. Selon L’Union, le club champenois creuse également une piste au milieu de terrain, et envisage de recruter un « top joueur » dans l’entrejeu.

Aucun nom n’a encore filtré mais la twittosphère se prend à rêver d’un retour de flamme pour Karim El Ahmadi. Pisté en 2018 par les Rémois, l’ancien capitaine de Feyenoord (35 ans) avait finalement pris la direction d’Al-Ittiyad. Pour l’heure, les supporters stadistes craignent également un intérêt pour Maxime Gonalons…

Concernant le milieu Top player, je me souviens qu’avant de recruter Romao on a été sur l’international marocain El Ahmadi qui a, au dernier moment, signé dans un club du golfe. Profil plus bankable du style Renato Sanches au Losc ? #SDR https://t.co/vdaTfsTtL8

— Pas un Hazard (@Awesoooome_Jr) June 22, 2020