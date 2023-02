Fonseca voulait 2 recrues de plus, Nordin hospitalisé, Digard parti pour durer à Nice ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Brest : Rémy est officiellement Brestois !

Attendue depuis plusieurs jours, l'arrivée de Loïc Rémy à Brest a enfin été officialisé par le club breton. "Le Stade Brestois est heureux d'officialiser l'arrivée de Loïc Rémy jusqu'à la fin de saison. Passage concluant pour l'international français (36 ans), sans club depuis l’été dernier, qui avait rejoint le groupe brestois au centre SICA - Prince de Bretagne fin janvier. Avec plus de 150 buts à son compteurs, Loïc Rémy viendra apporter toute son expérience à l'effectif brestois. Il portera le numéro 14", a indiqué le SB29 dans un communiqué.

Montpellier : lourde sanction pour Nicollin ?

Expulsé lors de la défaite ce dimanche de Montpellier à Strasbourg (2-0) pour propos grossier, le président du MHSC, Laurent Nicollin, pourrait écoper jusqu’à 8 matchs de suspension, si l'on en croit les informations du journal L'Équipe.

AJ Auxerre : Pélissier défend Niang

Lors du match nul ce dimanche entre l'AJ Auxerre et le Stade de Reims (0-0), M'Baye Niang est entré en jeu à la 79e minute sous les sifflets d’une partie du public de l'Abbé-Deschamps. Un traitement que l’entraîneur auxerrois, Christophe Pélissier, ne comprend pas. "J'ai été déçu qu'une frange du public ait sifflé M'Baye Niang lorsqu'il est entré. Ce n'est pas ainsi que l'on va redonner confiance aux joueurs."

LOSC : pourquoi Fonseca et Létang se sont pris le bec

La petite brouille ayant opposé Olivier Létang à Paulo Fonseca samedi avant la victoire contre le Stade Rennais (3-1) a animé le week-end du LOSC. Selon L’Équipe, les deux hommes ont cas été aperçus en train d’échanger ensemble à l’issue de la rencontre et leur relation n’est pas coupée. Elle n’est pas idyllique non plus, en raison, notamment, d’un mercato trop calme au goût de Fonseca. Seul le gardien Benoît Costil est arrivé, pour pallier le départ de Leo Jardim, et si Létang a expliqué que tous les postes étaient doublés, ce n’est pas totalement l’avis de son entraîneur, qui aurait aimé au moins un latéral, voire un offensif supplémentaire...

OGC Nice : Digard parti pour durer ?

Pour ne pas devoir payer une amende de 25 000€ par match, l’OGC Nice avait un mois, à partir de la première rencontre sans Lucien Favre, pour lui trouver un successeur détenteur du BEPF. Didier Digard n’étant pas doté du précieux diplôme, la réception de l’AC Ajaccio, vendredi, sera le dernier match où le Gym n’aura rien à débourser. À partir de la semaine prochaine, l’OGCN mettra donc la main à la poche car L’Équipe fait savoir qu’il n’est pas prévu que l’ancien milieu de terrain voie son intérim s’interrompre brutalement. Nommé « jusqu’à nouvel ordre » début janvier, Digard est parti pour voir son intérim se prolonger au moins plusieurs semaines. Ses dirigeants souhaitaient déjà prendre leur temps pour trouver un entraîneur de renom. Ils sont d’autant moins pressés que les débuts du nouveau staff sont idylliques.

Montpellier HSC : Pitau craint le pire pour Nordin

Touché au visage lors de la défaite du Montpellier à Strasbourg (0-2), Arnaud Nordin serait bien amoché selon son coach Romain Pitau. « Arnaud Nordin est à l'hôpital, on craint une fracture de la mâchoire », a soufflé le coach du MHSC en conférence de presse.

Stade de Reims : Still envisage de « fracasser » le Téfécé !

Will Still a insufflé un vent nouveau dans le vestiaire du Stade de Reims. De moribonde, l’équipe champenoise est devenue une machine de guerre capable de tenir en échec le PSG et de remonter dans la première moitié du classement de L1 à vitesse grand V ! Après le nul à Auxerre ce dimanche (0-0), le technicien belge a lâché les chevaux en vue du 8e de finale de Coupe de France à Toulouse. « On va aller à Toulouse les fracasser hein », a-t-il affirmé lors de sa causerie d’après-match.