Bundesliga : quand Todibo insulte Haaland dans un stade vide…

Dans un stade vide, lors du match de Bundesliga Borussia Dortmund-Schalke 04, Jean-Clair Todibo a insulté Erling Haaland. Des propos entendus par tous.

C’était aujourd’hui le retour du football en Allemagne. Du moins sans public, sans passion, dans des stades vides pour des rencontres de Bundesliga qui ne ressemblaient pas à grand-chose. Au programme, notamment, un derby opposant le Borussia Dortmund à Schalke 04.

Et si le BvB a sèchement battu son adversaire du jour, sur le score de 4-0, c’est une séquence à la 23e minute a retenu l’attention de nombreux téléspectateurs. Au programme : le Français Jean-Clair Todibo, prêté par le FC Barcelone à Schalke, qui insulte le buteur norvégien de Dortmund, Erling Haaland. Alors qu’un corner doit être tiré, le défenseur français lâche : « B** ta grand-mère. »

Et forcément, sans public, on entend tout. L’arbitre, les joueurs et même les téléspectateurs….