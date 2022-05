Europa League : l'Eintracht Francfort champion d'Europe !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Séville, morne plaine pour le football écossais ! Dix-neuf ans après le Celtic, qui avait été dominé par le Porto de José Mourinho (3-2) à la Cartuja, les Glasgow Rangers se sont inclinés ce soir à Sanchez-Pizjuan face à l'Eintracht Francfort (1-1, 5 t.a.b. à 4). C'était la Coupe de l'UEFA en 2003, elle s'appelle Europa League aujourd'hui mais la déception est la même pour l'immense marée bleue s'étant rendue en Andalousie dans l'espoir d'un deuxième sacre européen. Ce deuxième sacre continental, il est pour l'Eintracht Francfort après celui de 1980, toujours en C3. Et ce succès l'envoie directement en Champions League.

Les Allemands ont bien mérité leur succès. Ils ont globalement dominé les débats, ont été meilleurs que des Huns qui ont surtout valu par leur enthousiasme et leur engagement. Ils auraient aussi mérité un pénalty pour une faute sur Borré que l'arbitre a inexplicablement refusé. Dans la foulée, les Rangers ont ouvert le score à la 57e par Aribo sur une énorme erreur défensive (tête en retrait mal jaugée, glissade d'un défenseur, placement hasardeux de Trapp...). L'Eintracht n'aura douté que 12 minutes, le temps pour Borré de reprendre de près un centre venu de la gauche. Mais aucun autre but n'a été marqué jusqu'à la fin du temps réglementaire, puis pendant les prolongations, même si Trapp a réalisé un magnifique arrêt à bout portant à la 115e.

La décision s'est faite aux tirs au but et à ce jeu, c'est Francfort qui s'est montré le plus adroit, les Allemands transformant toutes leurs tentatives pendant que Trapp détournait celle d'Aaron Ramsey, arrivé il y a quelques semaines seulement chez les Rangers et entré pendant les prolongations uniquement pour apporter son expérience pendant la séance de tirs au but...

Pour résumer Au terme d'une finale d'Europa League très intense à défaut d'être technique, l'Eintracht Francfort a dominé les Glasgow Rangers (1-1, 5 t.a.b. à 4), qui avaient pourtant ouvert le score sur une grossière erreur défensive. C'est le deuxième trophée européen des Allemands.

Raphaël Nouet

Rédacteur