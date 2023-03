Europa League : tous les qualifiés pour les quarts de finale

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Avec sa place en Champions League attribuée au vainqueur, l'Europa League incite de plus en plus de grands clubs à se donner à fond. La Juventus Turin en a fait son objectif numéro un, elle qui a écopé de 15 points de pénalité en Serie A. Cela s'est senti ce soir dans son sérieux à Fribourg (2-0), comme elle l'avait fait à Nantes (3-0) au tour précédent. Idem pour Manchester United qui, malgré son large succès sur le Betis (4-1) à Old Trafford, s'est encore imposé à Villamarin (1-0) ce soir. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu demain à 13h.

Voici tous les résultats :

Betis Séville 0-1 Manchester United (aller : 1-4)

Fribourg 0-2 Juventus Turin (aller : 0-1)

Feyenoord Rotterdam 7-1 Shakhtar Donetsk (aller : 1-1)

Fenerbahçe 1-0 FC Séville (aller : 0-2)

Arsenal 1-1 Sporting Portugal (aller : 2-2)

Real Sociedad 0-0 AS Roma (aller : 0-2)

Union Saint-Gilloise 3-0 Union Berlin (aller : 3-3)

Ferencvaros 0-2 Bayer Leverkusen (aller : 0-2)