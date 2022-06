Manchester United – Mercato : le Bayern Munich éteint sèchement la rumeur Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Ce vendredi, une nouvelle et très surprenante rumeur est sortie concernant Cristiano Ronaldo (Manchester United, 37 ans). En effet, selon AS, le Portugais est un remplaçant possible à Robert Lewandowski au Bayern Munich. Une deuxième arrivée de renom après Sadio Mané (Liverpool) afin de faire passer la pilule du départ du Polonais au FC Barcelone. Une piste qui aura fait long feu...

Directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic a vite coupé court à la rumeur CR7 en Bavière à l'occasion d'un entretien à Sky Deutschland : « Cristiano Ronaldo est un top joueur avec une incroyable carrière. Quant aux histoires sur un potentiel deal avec le Bayern, elles ne sont pas vraies. Ces rumeurs ne sont pas fondées ».

Message passé...

