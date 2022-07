OM, RC Lens, FC Nantes, ASSE, PSG, OL : le meilleur joueur africain de l’année est connu

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

C’était une nomination très attendue, elle est désormais connue. Après une saison XXL, Sadio Mané (30 ans) a encore raflé le trophée du meilleur joueur africain de l'année lors des CAF Awards 2022. Une juste récompense pour la dernière recrue du Bayern Munich. Les deux autres finalistes Mohamed Salah et son compatriote Édouard Mendy ne s'étaient pas déplacés. L’ancien attaquant de Liverpool a obtenu son deuxième trophée de meilleur joueur africain de l'année de sa carrière (après 2019).

Mané n'a pas les mots

« Je n'ai même pas les mots ce soir, lançait-il au moment de recevoir son trophée, avant d'enchaîner en conférence de presse. Comme je l’ai dit depuis le début je suis très content de le gagner car ce n’est pas facile. Je veux remercier mes coéquipiers car sans eux ça n’aurait pas été possible tout comme mon club et ma sélection. Je remercie tout le monde pour le soutien. Car ils sont tous derrière moi depuis le début et encore plus depuis la victoire à la CAN et la qualification au Mondial. Merci à eux. Je leur dis un grand merci tout comme aux journalistes sénégalais présents dans la salle. »

Sadio Mané élu meilleur joueur africain de l'année



Remis pour la première fois depuis 2019, le titre de meilleur joueur africain de l'année a été décerné à Sadio Mané, comme il y a trois ans https://t.co/m1EaohXhx1 pic.twitter.com/Hc5aO9doUE — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 21, 2022

