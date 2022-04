PSG, FC Barcelone - Mercato : pour l'avenir de Lewandowski, on en sait plus !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

On vous le disait plus tôt dans la journée sur notre site : le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est montré assez clair au cours des dernières au sujet du mercato du club catalan. Si il est un joueur qui a le plus de chances de rejoindre la Catalogne, c'est le buteur polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Il y a quelques minutes, sur son site, l'Equipe nous en dit plus sur les volontés du joueur. Et que les choses soient claires : sa priorité est encore de savoir ce que va lui proposer le club allemand dans les prochaines semaines. Extrait : "Si l'intérêt du Barça à son égard est réel, Lewandowski souhaiterait attendre d'en savoir plus quant aux intentions des décideurs munichois avant de trancher. Une réunion avec Kahn et Salihamidzic ainsi que son agent Pini Zahavi est prévue la semaine prochaine. Le plus titré des clubs allemands ne souhaite en aucun cas lui proposer deux années supplémentaires avec un salaire encore plus élevé (il touche actuellement 24 M€ brut annuels), mais simplement une saison de plus avec les mêmes émoluments, à l'instar des offres soumises à Manuel Neuer et Thomas Müller, qui ont accepté ces conditions sans broncher."

Pour mémoire, Lewandowski n'a plus que quatorze mois de contrat avec le club bavarois.

Benjamin Danet

Rédacteur