PSG – Mercato : Le Bayern a déjà remplacé Hernandez !

La Bayern va officialiser sa première recrue, la venue d’un défenseur central est en passe d’être actée suite au départ de Lucas Hernandez au PSG

Le Bayern Munich est en passe de signer le défenseur sud-coréen du Napoli, Kim Min Jae. Le champion d’Allemagne déboursera 50 millions pour le champion d’Italie, d’après Fabrizio Romano. Auteur de 45 matchs toutes compétitions confondues, Kim Min Jae a été un élément fort du titre de Naples. La place d’Hernandez ne sera pas restée vacante longtemps...

Understand FC Bayern have already triggered the release clause for Kim Min jae yesterday — Napoli receive around €50m taxes included. 🚨🔴🇰🇷 #FCBayern



Just waiting on clubs to check and sign all the documents then it will be official.



Medical done, here we go confirmed ✔️ pic.twitter.com/cMGSZA9xkR