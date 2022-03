Real Madrid, PSG, FC Barcelone : Haaland sévèrement blessé, les images sont terribles

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Erling Haaland est de nouveau à l’infirmerie. À peine revenu sur les terrains avec le Borussia Dortmund, l’attaquant de 21 ans s’est de nouveau blessé hier soir lors de la démonstration de la Norvège contre l’Arménie (9-0).

⚽️⚽️HAALAND SE SALE y termina con los TOBILLOS ENSANGRENTADOS😰



📺Las imágenes de su partido, con @plazacasals en #ChiringuitoHaaland pic.twitter.com/pjgR4KRJPs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 29, 2022

Auteur d’un doublé et une passe décisive et dominant dans le jeu, Haaland a été séché par un défenseur dans la surface de réparation adverse et ne s’est plus relevé. En cause : une énorme douleur à la cheville, dont les « images ensanglantées » ont déjà fait le tour de l’Espagne même si l'intéressé n'a pas eu besoin de béquilles pour quitter le terrain.

Le sujet a fait l’objet d’un vaste débat sur le plateau de l’émission El Chiringuito hier soir. Les chroniqueurs présents sur le programme n’ont pas caché leurs inquiétudes sur la suite de la saison et plus globalement sur les pépins physiques dont est fréquemment victime Haaland. Son transfert pourrait en être menacé au mercato estival.

⚠️"Podrían haberle hecho MUCHO DAÑO a HAALAND"⚠️@javibalboa85 avisa tras las patadas que ha recibido el noruego. #ChiringuitoHaaland pic.twitter.com/wShs5wZG5H — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 29, 2022

