Manchester United – Mercato : nouveau coup de théâtre dans le dossier Cristiano Ronaldo !

Si Cristiano Ronaldo (37 ans) ne trouve pour l'instant aucun grand club prêt à l'accueillir et que Manchester United lui ferme pour l'instant la porte, cela pourrait vite changer pour le Portugais selon Sport.

Tuchel sous pression pour prendre un attaquant...

Initialement cité parmi les candidats puis écarté, Chelsea pourrait revenir à la charge suite au départ au RB Leipzig de Timo Werner. Alors que le nouveau président des Blues Todd Boehly était chaud, c'est Thomas Tuchel qui avait fermé la porte à CR7... Mais l'Allemand se retrouve aujourd'hui sous pression et ne pourra pas faire la saison entière en s'appuyant presque exclusivement sur le jeune albanais Armando Broja en alternative à Raheem Sterling et Callum Hudson-Odoi.

… United veut faire une place pour Milinkovic-Savic

Si Chelsea ne souhaite pas payer de transfert pour Cristiano Ronaldo et que Manchester United ne veut, de son côté, pas perdre d'argent avec l'ancien joueur du Real et de la Juve, un terrain d'entente pourrait néanmoins être trouvé. En effet, le club désormais entraîné par Erik ten Hag envisage comme dernier gros coup du Mercato de faire signer Sergej Milinkovic-Savic (Lazio de Rome) et il aura besoin de liquidités que le seul salaire de CR7 (23 M€ par an) peut débloquer. Un rebond du dossier est bel et bien possible...