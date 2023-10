Alisha Lehmann, la joueuse la plus sexy du monde, a reçu une proposition choquante !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Considérée comme la joueuse la plus sexy de la planète et suivie par 15 millions de followers sur Instagram, Alisha Lehmann (Aston Villa) a fait de croustillantes révélations dans le podcast Dir Tea Talk. La belle, à qui on a prêté des romances avec le football brésilien Douglas Luiz (lui aussi à Birmingham) ou encore sa coéquipière en sélection Ramona Bachmann, a confié s’être vu proposer une grosse somme d’argent contre un nuit de sexe.

« Quelqu’un de très connu au niveau international »

« J'ai reçu un message sur mon portable, auquel je n'ai pas répondu, mais la même personne a envoyé un message au garde du corps qui s'occupait de moi. Les messages provenaient d'une personne que je connaissais assez bien, et en plus je le connaissais parce que nous nous étions déjà rencontrés lors d'un événement », a expliqué Alisha Lehmann, qui a révélé que la personnalité en question était prête à payer 100 000 francs suisses pour une nuit avec elle du côté de Miami.

« Le plus fort, c'est que j'ai encore ses messages sur mon téléphone. C'est un peu stupide. Est-ce que c’était un footballeur ? Je ne peux pas révéler son nom, mais c'est quelqu'un de très connu au niveau international », a lâché la Suissesse au sujet de ce distingué personnage…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life