Angleterre - Mercato : rebondissement dans le dossier Cristiano Ronaldo !

Le feuilleton est parti pour durer. Et rien ne dit qu'il connaisse son dénouement dans les prochains jours. Car si le quotidien espagnol, Marca, annonçait ce matin une réelle avancée dans les discussions entre Cristiano Ronaldo, libre de tout contrat, et Al-Nassr, le club saoudien, Fabrizio Romano vient de calmer certaines ardeurs.

Selon lui, une proposition a bien été formulée. Mais dans les 200 millions d'euros évoqués par saison, il s'agit essentiellement de montants récupérés grâce aux sponsors. La question du droit d'image reste donc essentielle et à traiter entre les différentes parties. Par ailleurs, et Romano l'assure, rien n'a été signé à cette heure.

Le feuilleton ne fait que débuter.

Cristiano Ronaldo has received a formal proposal from Al Nassr, confirmed. 🚨🇸🇦 #Ronaldo



Almost €200m per season until 2025.



But… big part is sponsor deals, so it’s not clear yet if image rights can be agreed.



Nothing done/signed or decided.



Cristiano, focused on World Cup. pic.twitter.com/tVhgLhz92N