Angleterre - Justice : Benjamin Mendy jugé non-coupable !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

La fin d'une très longue procédure. Ainsi, ce vendredi, les douze jurés de la cour de Chester ont acquitté à l'unanimité l'ancien défenseur de Manchester City, Benjamin Mendy, accusé d'un viol et d'une tentative de viol.

Les faits remontaient à 2018 et 2020. Mendy avait déjà été déclaré non-coupable de six autres accusations de viol et d'une agression sexuelle en janvier dernier.

Podcast Men's Up Life