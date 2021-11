Angleterre : ça ne s'arrange pas pour Benjamin Mendy

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Benjamin Mendy, suite et pas fin. Il y avait ce jour une audience au sujet de l'ancien joueur de l'OM, actuellement à Manchester City, écroué en prison depuis la fin du mois d'août dernier et qui est, on vous le rappelle, accusé de six viols et d'une agression sexuelle.

Il a été décidé que Mendy comparaîtra à nouveau le 22 décembre prochain. Et qu'il dise, ce jour-là, si il plaide coupable ou non coupable des faits qui lui sont reprochés.

En attendant, Benjamin Mendy restera donc en prison. Son procès, quant à lui, est programmé à partir du 24 janvier et devrait durer entre deux et trois semaines.