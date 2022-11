Angleterre - Mercato : Cristiano Ronaldo aurait un nouveau club et un contrat ahurissant !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

La rumeur prend de l'épaisseur. Et si il est préférable de continuer à écrire au conditionnel, Cristiano Ronaldo semble bel et bien se rapprocher de l'Arabie Saoudite. L'attaquant portugais, libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, et qui dispute en ce moment-même la Coupe du monde, aurait trouvé un accord avec le club saoudien d'Al-Nassr.

Formation déjà évoquée il y a quelques jours lorsque la presse tentait d'en savoir plus sur l'avenir de CR7. Cette fois, c'est le quotidien Marca qui l'affirme : Ronaldo doit prochainement signer un contrat de deux ans et demi et toucher, tenez-vous bien, pas moins de 200 millions d'euros par saison. Ce qui, donc, lui permettrait d'empocher plus de 400 millions d'euros au terme de son contrat.

A suivre.