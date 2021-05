Angleterre : Percy Tau s'accroche au club de Brighton ​

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Lors d'une interview donnée à Betway Paris Foot,Percy Tau raconte que jouer en Premier League est pour lui un rêve d'enfant. En Afrique du Sud, les ligues professionnelles de football sont très suivies, et font rêver une bonne partie du pays. Des joueurs ont déjà joué ici par le passé, comme Steven Pienaar, qui a été très en vue. Les amateurs de football du pays connaissent très bien la Premier League. Ils aiment regarder et soutenir leurs équipes préférées.

Son parcours est mouvementé, et commence dès le début de la vingtaine où il fut prêté aux Witbank Spur de Sundowns. Il est arrivé avec une telle positivité dans l'équipe, que lors de son rappel il est rapidement devenu un élément clé de la victoire des brésiliens en Ligue des Champions de la Caf 2016. Rejoignant par la suite Brighton, il est prêter à la l'équipe belge de deuxième rang Royal Union St Gilloise. C'est à ce moment-là qu'il se verra remporter le prix du joueur de la saison de la ligue entière. Si en rejoignant l'élite belge au Club de Bruges, il a quelque peu perdu la forme , il est tout de même reparti avec une médaille de vainqueur.

Revenu cet hiver en Angleterre avec le Club de Brighton, il n' a participé qu'à cinq matchs de compétitions depuis, en jouant seulement 285 minutes toutes compétitions confondues et seulement 7% en championnat. Résultat, les fans sud- africains sont furieux et font revenir Percy Tau comme sujet de discussion tendance sur Tweeter. Pour autant le joueur ne se déconcentre pas de son objectif numéro un, qui est de réussir à se faire une place au sein de son équipe anglaise. Il ira même jusqu'à défendre ses supporters en parlant "d'amour" pour le sport et pour le joueur.

De bonnes raisons d'être mis à l'écart

Pourtant, le club anglais à de bonnes raisons de le laisser sur le banc de touche. Percy Tau est actuellement en quarantaine pour 14 jours conformément à la réglementation en vigueur actuellement. L'attaquant est revenu en Angleterre début avril, peu de temps après avoir jouer pour les Bafana Bafana lors des tours éliminatoires pour la Coupe des Nations d'Afrique contre le Soudan.

Malheureusement l'Afrique du Sud ne réussira pas à se qualifier pour la Coupe. Percy Tau confiera dans une interview que la défaite "perturbe les progrès" de l'équipe. En effet, une partie de l'accord passé avec Brighton, était de libérer le pied gauche de l'équipe pour les deux matchs de qualifications. Par la suite, le joueur devait se plier à une quarantaine. La CAN l'a donc obligé à rater le match de son équipe anglaise contre Manchester United, Percy Tau devrait bien être présent pour le celui du prochain match en avril contre Chelsea.

Pour autant, cela n'empêche pas les fans du joueur d'être assez remontés pour critiquer les décisions du club. Ils mettent surtout en avant le fait que Brighton soit revenu chercher le joueur d'Anderlecht et de ne pas le faire jouer régulièrement.