Angleterre, Portugal : une plainte pour viol contre Cristiano Ronaldo classée sans suite

Une femme originaire du Nevada, et ancienne mannequin américaine, qui affirme depuis des années avoir été violée en 2009 par le footballeur Cristiano Ronaldo à Las Vegas, a vu sa plainte au civil classée sans suite par un tribunal fédéral américain.

L'agence Associated Press, reprise par le quotidien l'Equipe, précise toutefois que la plaignante espérait obtenir plusieurs millions de dollars de plus que les 375 000 dollars qu'elle avait déjà reçus dans le cadre d'un accord financier avec l'attaquant de Manchester United conclu début 2010 et révélé par les Football Leaks.

La juge du district du Nevada Jennifer Dorsey a cette fois rejeté l'affaire, entachée selon elle par la "mauvaise foi" de l'avocate de la plaignante Leslie Mark Stovall et l'utilisation par cette dernière de documents confidentiels « volés » .

Benjamin Danet

Rédacteur