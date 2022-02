ASSE, Équipe de France : bonne nouvelle pour Zouma après la polémique

Zapping But! Football Club Passe Gagnante

Kurt Zouma s’est retrouvé au cœur d’une polémique après la diffusion, par le journal anglais « The Sun », d’une vidéo où il frappe ses deux chats. Le défenseur français a publié un communiqué, dans lequel il s’excuse et affirme que les deux chats sont « aimés et chéris par toute notre famille » mais également que "ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus". Aujourd’hui, une bonne nouvelle semble se dégager pour l'ancien joueur de l'ASSE.

Selon Sky Sports, la police ne va pas ouvrir d’enquête contre l’international Français. L’affaire va donc se régler en interne comme l’a annoncé le club de West Ham : « Nous avons parlé à Kurt et traiterons la question en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux ».

La police n’ouvrira pas d’enquête contre Kurt Zouma après la vidéo le montrant en train de frapper son chat à plusieurs reprises.



(@SkySportsNews) pic.twitter.com/l7suUytuZf — Actu Foot (@ActuFoot_) February 8, 2022