Cristiano Ronaldo a encore mis le feu dans le vestiaire de Manchester United

Les polémiques s’enchaînent pour Cristiano Ronaldo. Mis à part un début de saison pleinement réussi, la star portugaise ne passe plus une semaine tranquille du côté de Manchester United. La preuve, le like de sa sœur sur un tweet indiquant dimanche que son frère (37 ans) n’était pas blessé contre Manchester City !

« Nous avons deux cas de Covid avec Rafa (Raphaël Varane) et Luke (Shaw), et Cristiano a encore des problèmes à la hanche depuis vendredi », a pourtant insisté Ralf Rangnick en conférence de presse pour justifier l’absence de CR7 dans le derby largement perdu contre les Cityzens. En plus de ce petit événement isolé, l’attitude de Cristiano Ronaldo aurait été mal digérée dans le vestiaire mancunien.

Selon The Athletic, que les Red Devils auraient en effet été surpris par le fait qu’il ne soit pas présent à l'Etihad Stadium pour le derby, lui qui a préféré se rendre au Portugal une fois son absence confirmée. Même si les joueurs blessés ne sont pas obligés d'être présents, l’absence de CR7 en aurait même choqué plus d’un, arguant qu’un vrai leader doit toujours être derrière ses troupes.

La soeur de Cristiano Ronaldo a aimé un post sur Instagram indiquant que le portugais n'était ni blessé ni malade et que son absence aujourd'hui était dû à un choix purement tactique de Ralf Rangnick. pic.twitter.com/ApRbNoIzRT — BeFoot (@_BeFoot) March 6, 2022