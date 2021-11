Cristiano Ronaldo devra passer par les barrages pour aller au Qatar !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

A 37 ans, Cristiano Ronaldo va devoir passer par les barrages s'il veut disputer une 5e Coupe du Monde consécutive. Battu par la Serbie à Lisbonne (1-2), l'attaquant de Manchester United n'a pas encore rejoint le cercle très fermé des joueurs à cinq Coupes du Monde (Antonio Carbajal et Rafael Marquez avec le Mexique, Lothar Matthaus avec l'Allemagne et Gianluigi Buffon avec l'Italie).

Une soirée compliquée pour un Portugal crispé

Ce dimanche, le quintuple Ballon d'Or, a vécu une sale soirée, bloqué à 115 réalisations (record mondial) avec la Seleçcao et incapable de s'extirper de la nasse serbe. Si les Portugais avaient ouvert la marque par le lillois Renato Sanches (2e), ces derniers ont trop voulu gérer et se sont fait surprendre par Dusan Tadic (33e). Dans un match crispant où les Champions d'Europe 2016 ont tremblé, les hommes de Fernando Santos ont tenu leur qualification... jusqu'aux arrêts de jeu et au coup de poignard d'Aleksandar Mitrovic (90e).

Messi et Ochoa aussi en lice pour la passe de cinq

Pour le Portugal, tout se jouera donc sur les barrages du mois de mars. D'ici là, Lionel Messi (Argentine) et Guillermo Ochoa (Mexique) pourraient quant à eux intégrer le club très select des joueurs à cinq qualifications en Coupe du Monde. Pour CR7, ne pas être le premier joueur de la génération 2006 à parvenir à composter son billet est forcément une petite frustration.