Euro 2020 : Angleterre 2-1 Danemark (terminé)

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Quelle glorieuse bataille ont livré Anglais et Danois ce soir dans le vacarme de Wembley ! C'était aussi intense qu'en 1996, quand les Three Lions avaient affronté l'Allemagne au même endroit, au même stade de la même compétition, sauf que cette fois, le dénouement a été heureux (élimination aux tirs au but contre les Teutons il y a 25 ans). Mais il a fallu pour cela batailler avec des Danois admirables, plein d'abnégation, solides en défense et capables de sorties de balle tranchantes.

C'est d'ailleurs la Danish Dynamite qui avait ouvert le score à la 30e minute sur un coup franc "juninhesque" de Damsgaard. L'Angleterre a égalisé neuf minutes plus tard, sur un c.s.c. de Kjaer, juste après que Schmeichel ait réalisé un arrêt exceptionnel devant Sterling. Le gardien danois a été admirable tout au long de la partie, réalisant une détente horizontale irréelle à la 55e sur une tête de Maguire. A la 104e, après un pénalty très litigieux accordé à l'Angleterre, il est parvenu à repousser le pénalty de Kane mais le ballon est revenu sur le prince Harry, qui a offert la qualification aux Three Lions pour une finale très attendue face à l'Italie dimanche. Forty years of hurt never stop me dreaming !