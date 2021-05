Europa League : une finale Manchester United - Villarreal

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

La Premier League ne va pas faire une razzia sur les finales européennes ! Après Manchester City et Chelsea en Champions League, Manchester United s'est bien qualifié pour le rendez-vous de Gdansk (Pologne) le 26 mai en ramenant une courte défaite de Rome (2-3). Les Red Devils avaient fait le plus dur la semaine dernière en écrasant les Italiens (6-2) à Old Trafford alors qu'ils étaient menés 1-2 à la pause.

Mais Arsenal, lui, a trébuché. Ou, plutôt, il n'a pas réussi à marquer face à Villarreal pour effacer son 1-2 de l'aller. Les Gunners ont touché la barre par Aubameyang à onze minutes du coup de sifflet final mais ils ne sont pas parvenus à forcer le Sous-Marin Jaune. A Gdansk comme à Istanbul, le PSG sera bien représenté par ses ex puisqu'Edinson Cavani (MU) défiera Unai Emery (Villarreal). A l'instar de Thiago Silva et Thomas Tuchel (Chelsea), les deux hommes ont quitté le club de la capitale par la petite porte. Et ils rêvent aujourd'hui plus grand…