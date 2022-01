FC Barcelone - Mercato : après Coutinho, Aston Villa s'offre un ancien du PSG et du LOSC (officiel)

Zapping But! Football Club Top 10 : 19 eme journée de Ligue 2 BKT

C'est officiel, le latéral gauche français, Lucas Digne, qui était en conflit avec Rafael Benitez, quitte Everton et rejoint Aston Villa. Le montant du transfert est estimé à 30 millions d'euros. Après le LOSC, le Paris Saint-Germain, l'AS Roma, le FC Barcelone et Everton, Aston Villa devient donc le sixième club de Lucas Digne.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! ✅