FC Barcelone, PSG, Real Madrid – Mercato : énormes rebondissements pour Echeverri !

Désireux de rejoindre le FC Barcelone, qui n’a pas les moyens de faire une offre en janvier, Claudio Echeverri (River Plate, 17 ans) a récemment annoncé sa volonté de rester encore six mois ou un an sans prolonger dans son club formateur.

Echeverri finalement prêt à dire oui à City ... ou à Strasbourg ?

Pour autant, Manchester City n’a pas rendu les armes dans l’idée de recruter « El Diablito » en janvier en payant sa clause libératoire de 25 M€ et, si l’on en croit l’insider The Secret Scout, le « nouveau Messi » ne verrait pas forcément d’un mauvais œil une escale chez les Citizens. Un accord serait même imminent avec le champion d’Europe en titre ! Du côté de Sky Sports Allemagne, on annonce également que Chelsea n'a pas rendu les armes et pourrait recruter l'Argentin ... Et le prêter dans la foulée en Ligue 1 au RC Strasbourg pour qu'il finisse de s'aguerrir.

Courtisé par le Real Madrid, le PSG et de nombreux grands clubs, Claudio Echeverri fait s’arracher les cheveux du côté de River Plate où son impatience agace au plus haut point son entraîneur Martin Demichelis… et où son refus de prolonger son bail au-delà de décembre 2024 rend fou les fans des Millionarios.

En attente de confirmation, Claudio Echeverri est désormais sur le point de rejoindre Man City@TheSecretScout_ — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) December 24, 2023

