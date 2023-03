FC Nantes, PSG - Mercato : un nouveau cador arrive pour Kolo Muani, transfert monstre en vue ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Randal Kolo Muani risque fort de passer un été mouvementé. En contacts permanents avec son entourage et ses agents afin de décider de son avenir. Car l'attaquant de Francfort, encore au FC Nantes il y a quelques mois, fait tourner les têtes comme rarement.

On savait que le PSG, ainsi que les Blues de Chelsea, suivaient le joueur depuis des semaines. Disposés à dégainer une offre au club allemand dans les prochaines semaines. Mais cette fois, et selon Bild, c'est Manchester United qui serait également entré dans le dossier. Et, tenez-vous bien, avec la volonté de formuler une offre à hauteur de 120 millions d'euros !

A suivre.