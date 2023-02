FIFA The Best : le meilleur gardien est connu !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Vainqueur de la Coupe du monde au Qatar avec l'Albiceleste et élu meilleur gardien de la compétition, Emiliano Martinez (Aston Villa et Argentine) a devancé Thibaut Courtois (Real Madrid et Belgique) et Yassine Bounou (FC Séville et Maroc) au trophée FIFA The Best du meilleur gardien de l'année 2022.