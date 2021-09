Juventus, PSG, Real Madrid - Mercato : CR7 fauché en plein vol à Manchester United ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Auteur d'une entame de saison canon avec Manchester United (4 buts en 3 matches), Cristiano Ronaldo pourra-t-il réellement enchaîner et jouer toutes les minutes possibles cette saison ? Ce n'est pas gagné...

Solksjaer va ménager souvent Cristiano

Considérant l'âge avancé de CR7 (36 ans), son coach Olé Gunnar Solksjaer a des plans très clairs concernant son astre portugais et cela va un peu à l'encontre des envies du quintuple Ballon d'Or. En effet, alors que Cristiano Ronaldo a demandé à enchaîner cette semaine en Coupe de la Ligue anglaise face à West Ham, le Manager de Manchester United a refusé catégoriquement. Résultat : les Red Devils remaniés se sont inclinés 0-1.

Dans des propos rapportés par Sky Sports, le technicien norvégien a été très clair sur sa gestion de Cristiano Ronaldo : le but est de le garder au frais le plus longtemps possible. « Cristiano est entré et a déjà fait la différence, il veut jouer le plus possible mais je ne pense pas qu'il puisse le faire. Si vous voulez réussir à la fin, vous devez distribuer l'intégralité des minutes en équipe. Oui, contre West Ham, c'était un risque de faire autant de changements », a-t-il néanmoins reconnu. Frustant pour un CR7 qui va devoir, comme la Juve, apprendre à s'économiser...