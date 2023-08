L'athlète la plus sexy de la planète fait une drôle de proposition à Haaland

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Si vous ne la connaissez pas encore, n'hésitez pas à googliser Alica Schmidt. Vous comprendrez alors pourquoi l'athlète allemande de 24 ans est présentée comme la sportive la plus sexy de la planète. Elle compte plus de 6 millions sur les différents réseaux sociaux, preuve que ce ne sont pas seulement ses exploits sur 400 mètres, sa spécialité, qui lui valent d'être reconnue.

En plus d'être belle, Alica Schmidt a un sacré caractère. Pour preuve, à des journalistes norvégiens qui lui demandaient si elle serait capable de défier Erling Haaland à la course, l'Allemande ne s'est pas démontée. Elle a répondu : "Sur 400 mètres, je pense que je peux le battre. Sur 200, ce serait plus difficile ! Alors, Haaland, quand tu seras prêt, faisons-le et voyons qui est le plus rapide ! Je suis toujours prête !".

"Je suis toujours prête !" Alica Schmidt, "l'athlète la plus sexy du monde", lance une drôle de proposition au footballeur star Erling Haaland #WorldAthleticsChamps https://t.co/KPUh8LKUQI via @ladepechedumidi — La Dépêche Sports (@Ladepechesports) August 25, 2023

